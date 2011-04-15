Россия готова к чемпионату мира по футболу, заявил В.Путин

Владимир Путин провёл в Сочи заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018". Обсуждались вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу, а также транспортное, медицинское и информационное обеспечение турнира, сообщается на сайте Кремля.



Как отметил В.Путин, подготовка к чемпионату мира по футболу практически завершена.



"Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", - сказал глава государства.



"В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, - отметил Путин. – Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира – позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства".



Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.



"AK&M" от 03.05.2018