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03/05/2018
17:26

Россия готова к чемпионату мира по футболу, заявил В.Путин

Владимир Путин провёл в Сочи заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018". Обсуждались вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу, а также транспортное, медицинское и информационное обеспечение турнира, сообщается на сайте Кремля.

Как отметил В.Путин, подготовка к чемпионату мира по футболу практически завершена.

"Россия к турниру готова. Сделано очень много. Наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства", - сказал глава государства.

"В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, - отметил Путин. – Наша обязанность как радушных, внимательных хозяев турнира – позаботиться о каждом болельщике, посещающем матчи первенства".

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

"AK&M" от 03.05.2018
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