Правкомиссия разрешила Siemens купить долю в ряде активов, в том числе акций Тверского вагоностроительного завода

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила Siemens купить долю в нескольких машиностроительных предприятиях. Об этом на брифинге по итогам заседания комиссии рассказал глава ФАС Игорь Артемьев, сообщается на сайте Правительства.



"Компания "Сименс" приобретает акции в таких важных заводах-стратегах, как Тверской вагоностроительный завод, Брянский машиностроительный завод, Коломенский завод, где производится огромное количество наших локомотивов, тепловозов (это машиностроение, связанное именно с транспортом)", - рассказал И.Артемьев.



По его словам, компания "Сименс" приобретает акции французской компании Alstom и фактически замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет.



"То есть в конечном итоге вместо компании "Альстом" будет работать с этими указанными заводами компания "Сименс" – немецкая компания, всем хорошо известная. Это ходатайство тоже было поддержано правительственной комиссией", - сообщил глава ФАС.



ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, ИНН 6902008908) основано в 1898 году. Предприятие входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг" и является самым крупным в России и СНГ по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и до 200 км/ч, пассажирские вагоны специального назначения, различные типы грузовых вагонов, электропоезда, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог.



Уставный капитал завода составляет 0.25 млн руб. Компания выпустила 249605 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Предприятие входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ТВЗ по РСБУ в 2017 году составила 616.031 млн руб. против убытка в 199.419 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 57.49% до 27.828 млрд руб. с 17.67 млрд руб., прибыль от продаж - в 20.46 раза до 2.061 млрд руб. со 100.775 млн руб., прибыль до налогообложения составила 769.915 млн руб. против убытка в 231.232 млн руб. за 2016 год.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"