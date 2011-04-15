Чистая прибыль ТГК-1 за I квартал по РСБУ выросла на 24% до 4.621 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" за первый квартал 2018 года по РСБУ выросла на 24% до 4.621 млрд руб. с 3.726 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 12.29% до 27.692 млрд руб. с 24.661 млрд руб., прибыль от продаж - на 14.06% до 5.407 млрд руб. с 4.74 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 18.95% до 5.432 млрд руб. с 4.567 млрд руб.



ПАО "ТГК-1" (ИНН 7841312071) является производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырёх субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Генерирующие активы компании включают электростанции различных типов (тепловые, гидро, дизельные, комбинированные). Установленная электрическая мощность станций - 6.95 ГВт, тепловая - 13.65 тыс. Гкал/ч. Также в структуру активов входят тепловые сети протяжённостью свыше 940 км. Производство электроэнергии станциями ТГК-1 за 2017 год выросло на 6.6% до 29.509 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее, отпуск тепловой энергии - на 1.1% до 24.715 млн Гкал. Производство в I квартале 2018 года выросло на 16.7% до 8.818 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Уставный капитал ТГК-1 составляет 38.543 млрд руб. Он разделён на 3854341416571 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" (51.79%) и Fortum Power and Heat Oy (29.45%).



Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" и его ДЗО за 2017 год по МСФО выросла на 48.9% до 7.927 млрд руб. с 5.324 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.78% до 87.395 млрд руб. с 78.891 млрд руб., операционная прибыль - на 39.35% до 11.986 млрд руб. с 8.601 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.68% до 10.52 млрд руб. с 6.466 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 25.5% до 20.44 млрд руб. с 16.285 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТГК-1" за 2017 год по РСБУ выросла на 99.68% до 7.261 млрд руб. с 3.636 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.19% до 82.851 млрд руб. с 74.512 млрд руб., прибыль от продаж - на 13.81% до 10.759 млрд руб. с 9.454 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 97.52% до 8.798 млрд руб. с 4.454 млрд руб.



"AK&M" от 03.05.2018