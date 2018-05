Baidu продаёт финансовый бизнес за $1.9 млрд

Китайская компания Baidu, владеющая одноименной поисковой системой, продала большую часть финансового бизнеса. Привлечённые средства компания планирует потратить на покупку стартапов в Поднебесной, сообщает DailyComm.



Речь идёт о подразделении, которое изначально называлось Financial Services Group, а теперь переименовано в Du Xiaoman Financial и начало работать отдельно от Baidu. 58-процентную долю в этой структуре купил консорциум во главе с частными инвестиционными компаниями TPG Capital Management и Carlyle Group за $1.9 млрд. Оставшиеся 42% бизнеса Baidu сохранит у себя.



Du Xiaoman Financial управляет платёжной системой Baidu Wallet, сервисом для онлайн-кредитования и платформой для управления активами. Кроме того, у компании есть несколько финансовых лицензий, в том числе на проведение платежей третьим лицам.



Du Xiaoman Financial будет использовать технологии искусственного интеллекта для сотрудничества с финансовыми организациями и предоставлять финансовые услуги китайским потребителям, отметил руководитель финансового подразделения Baidu Гуан Чжу (Guang Zhu).



Эта сделка предоставит Baidu ресурсы, необходимые для того, чтобы конкурировать с китайскими гигантами Alibaba и Tencent в сфере финансовых услуг, а также поможет искать новые источники доходов за пределами своего основного бизнеса.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"