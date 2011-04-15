Связной и Евросеть объединяются

ПАО "МегаФон", владеющее 100% акций группы компаний Евросеть, и Группа SLV, контролирующий акционер группы компаний Связной, сообщили о подписании соглашения об объединении розничных сетей Связной и Евросеть. Об этом говорится в сообщении компаний.



Контролирующим акционером объединённой компании становится группа SLV, МегаФон приобретает миноритарную долю.



В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания МегаФона Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы Связной. В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединённой компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.



Напомним, в апреле стало известно, что ФАС согласовала объединение "Связного" и "Евросети". Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Компании "Дтсретейл ЛТД" о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций АО "Связной Логистика". Также ФАС дала согласие на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО "Мобильный Телекоммуникационный Сервис", ООО "Евросеть-Ритейл", ООО "Про-Сервис", ООО "ЕС-Аренда".



В рамках рассмотрения ходатайства ФАС России установлено, что в группу лиц компании "Дтсретейл ЛТД" входит АО "Связной Логистика", осуществляющее свою деятельность на тех же рынках, что и ООО "Евросеть-Ритейл".



В случае осуществления заявленной сделки группа лиц компании "Дтсретейл ЛТД" на рынке розничной торговли телекоммуникационным оборудованием, радио- и телеаппартаурой, техническими носителями информации, на территории Чукотского автономного округа может составить более 50%.



Учитывая изложенное, ФАС приняла решение об одновременной выдаче компании "Дтсретейл ЛТД" и лицам, входящим в её группу лиц, предписания об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции.



Настоящее решение действует только в совокупности с указанным предписанием.



"Связной" (АО "Связной Логистика") - мультиканальный ритейлер федерального масштаба. Начал свою работу в России в 1995 году. На территории России открыто почти 2800 магазинов "Связной", которые ежедневно посещает более 1.5 млн человек. В магазинах "Связной", помимо мобильных телефонов, смартфонов и услуг операторов сотовой связи, представлены следующие товарные категории: планшетные компьютеры, устройства для доступа в интернет (модемы), фото- и аудио/видео аппаратура, smart wearables, аксессуары.



ООО "Торговый дом "Евросеть", основанное в 1997 году, специализируется на реализации сотовых телефонов, портативной техники и аксессуаров и занимается подключением к операторам связи и оказанием дополнительных услуг. "Евросеть" представлена более чем 4.2 тыс. салонами, работающим более чем в 1.5 тыс. городах и населённых пунктах на территории России и Республики Беларусь.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль МегаФона по МСФО за IV квартал 2017 года упала на 53.1% до 3.037 млрд руб. с 6.479 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.1% до 84.641 млрд руб. с 81.287 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA упал на 0.6% до 28.865 млрд руб. с 29.053 млрд руб.



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