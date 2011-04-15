Прибыль от финансовых активов РОСНАНО по МСФО за 2017 год выросла на 43% до 8 млрд руб.

Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением справедливой стоимости инвестиционного портфеля на 7.7 млрд руб. Наибольший прирост справедливой стоимости продемонстрировали проекты исторического портфеля ООО "Хевел", ООО "ПЭТ-Технолоджи", ПАО "ТМК" и Biomark Capital Fund, а также новые фонды.



Согласно отчётности, чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб. Долгосрочный бизнес-план РОСНАНО предусматривал плановый убыток по МСФО в 2017 году свыше 5 млрд руб. Основным фактором, не позволившим компании при существенном росте стоимости портфеля продемонстрировать чистую прибыль, является высокий уровень расходов по обслуживанию внешнего долга в связи с особенностями структуры финансирования, не характерной для отрасли private equity и венчурных инвестиций (классическая бизнес-модель фонда прямых и венчурных инвестиций предполагает инвестиции из капитала, а не из заёмных средств).



За отчётный период компания направила на обслуживание долга 59.7 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга направлено 46.5 млрд руб., что в 2.8 раз больше относительно аналогичного показателя 2016 года. Досрочно погашены долговые обязательств на сумму 6.9 млрд руб. Долговая нагрузка РОСНАНО сократилась на 11.1 млрд руб. Процентные и купонные выплаты снизились на 17% по сравнению с 2016 годом, до 13.1 млрд руб.



В целом за весь период деятельности РОСНАНО направило на обслуживание долга 76.9 млрд руб. в виде процентных и купонных выплат и более 87.7 млрд руб. на погашение основного долга.



Поступления от инвестиционного портфеля в 2017 году составили 16.2 млрд руб. и превысили объем финансирования проектов за аналогичный период на 5.5 млрд руб., продолжив тренд роста чистых поступлений. За 2017 год РОСНАНО осуществило успешный выход из ряда портфельных компаний, включая ЧТПЗ, НИР и ООО "НПЦ Пружина".



При этом средняя доходность (IRR) по выходам, реализованным в 2017 году, рассчитанная к стоимости портфеля на момент передачи активов под управление УК "РОСНАНО", составила около 11.4%. Средний IRR по всем выходам, рассчитанный по той же методике, - 18.1%. Общий объем привлеченных средств от сторонних инвесторов в новые инвестиционные фонды c участием РОСНАНО достиг 48 млрд руб.



По итогам 2017 года справедливая стоимость портфеля с учётом выходов и поступлений от проектов второй год подряд превысила накопленный объём финансирования инвестиционного портфеля. Положительная разница составила 4.6 млрд руб.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток группы "РОСНАНО" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократился в 3.2 раза до 4.432 млрд руб. с 14.195 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы уменьшились в 2.26 раза до 898 млн руб. с 2.031 млрд руб., общие доходы - в 2.32 раза до 1.027 млрд руб. с 2.387 млрд руб., убыток до налогообложения - в 3.44 раза до 4.088 млрд руб. с 14.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" за 2017 год по РСБУ составила 1.057 млрд руб. против убытка в 16.601 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.07 раза до 20.171 млрд руб. с 9.738 млрд руб., прибыль от продаж составила 1.045 млрд руб. против убытка в 2.683 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения - 914.801 млн руб. против убытка в 16.601 млрд руб.



"AK&M" от 03.05.2018