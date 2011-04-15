Дайджест газеты "Ведомости" от 4 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 мая 2018 года.





НАЛОГИ СКАЧАЮТ В БЮДЖЕТ



Не сумев выманить самозанятых из тени с помощью налоговых каникул, власти предлагают им новую приманку - легализацию за 3% через приложение в телефоне.



Российские власти не первый год пытаются найти способ вывести из тени людей, работающих на самих себя. Очередная попытка - создать для них особый налоговый режим. Это будет налог в 3 или 6% от профессионального дохода, который можно платить через мобильное приложение и без всякой отчетности, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.



Воспользоваться новым режимом смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Для этого им нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям - 6%, рассказал Трунин.





"ГАЗПРОМ" ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ РЕКОРДУ



"Газпром" рассчитывает в этом году вновь установить рекорд по экспорту газа в Европу. Это будет уже третий год роста.



"Газпром" уверен, что поставки газа в дальнее зарубежье в 2018 г. будут выше показателя прошлого года, сообщил "Ведомостям" зампред правления компании Александр Медведев. Называть конкретные цифры он не стал.



"Насколько больше поставим в этом году по сравнению с 2017 г. - точно сказать пока сложно, - объясняет Медведев. - Но рекорд будет. Все предпосылки для этого есть". В частности, по состоянию на конец апреля компания поставляла в Европу около 550-580 млн куб. м газа в сутки, указывает Медведев.



"Еще недавно это были нормальные объемы поставки для зимы, - указывает собеседник "Ведомостей". - А теперь мы в апреле столько экспортируем".





СУД ПРИЗНАЛ ПРАВОТУ РОБОТА



HeadHunter пытался защитить в суде свою базу резюме, но проиграл рекрутинговому сервису "Робот Вера".



Мосгорсуд отклонил иск владельца портала hh.ru к "Стафори", которой принадлежит сервис автоматизации рекрутинга "Робот Вера" (robotvera.com), сообщил представитель Мосгорсуда и подтвердили представители тяжущихся сторон.



По данным суда, иск к "Стафори", а также к американскому сервису управления трафиком CloudFlare подан в конце декабря 2017 г. HeadHunter требовал пресечь нарушения его права интеллектуальной собственности: они заключались в извлечении из базы данных hh.ru резюме и предоставлении доступа к ним третьих лиц без ведома кадрового портала, рассказывает его представитель. Представитель суда это подтвердил и объяснил, что иск отклонен, поскольку использование исходных данных HeadHunter ответчиком не было доказано.





ТРАНЗИТЕР. ОБНАЛ. ГРАНИЦА



Половина незаконного обналичивания денег - дело рук физлиц, раскрыл ЦБ. Это наименее дорогая схема, но и в ней стоимость наличных доходит до 20-25%.



Центробанк впервые раскрыл структуру сомнительных операций. За 2017 г. банки провели их на 422 млрд руб. Сомнительные операции регулятор делит на три вида: вывод денег за рубеж, обналичивание и подготовительный "транзит".



Транзитные операции, как правило, проводят перед тем, как вывести деньги за рубеж или обналичить, - именно транзиту ЦБ в последние годы уделял основное внимание. Больше всего его беспокоил "аккумулирующий" транзит, когда компании собирают от большого числа других компаний деньги, а затем перечисляют их далее. Часто это главное звено в схемах. В большинстве случаев в платежных документах в основании зачисления средств стоит пометка, что сумма рассчитана с учетом НДС, а в основаниях списания - без учета НДС (ЦБ называет это "ломкой НДС").





МАЛЕНЬКИЙ ПРОЦЕНТ БОЛЬШОГО ЗАЙМА



В четверг Сбербанк снизил ставки потребительских кредитов, больше всего подешевели миллионные ссуды. Его примеру могут последовать и другие банки.



С 3 мая Сбербанк изменил базовые ставки потребительских кредитов без обеспечения. Теперь стоимость такого кредита будет зависеть от его размера - чем больше сумма, тем меньше ставка.



Ранее ставки Сбербанка по потребкредитам привязывались к сумме займа только в рамках отдельных акций.



Отныне минимальная базовая ставка - 11,9% годовых - будет назначаться по кредитам на сумму от 1 млн руб. Это фиксированная ставка для всех категорий заемщиков, подчеркивает представитель банка. Правда, претендовать на кредит на таких условиях смогут лишь заемщики с достаточной платежеспособностью, уточнил представитель Сбербанка.





ПОЛУЗНАНИЕ ХУЖЕ НЕЗНАНИЯ



Как надежные принципы инвестирования в неумелых руках приводят к разорению.



Любой, кто решил самостоятельно обучиться обращению с личными финансами, быстро найдет широко распространенные идеи о том, как лучше всего подойти к этому сложному делу. Многие из этих правил разумного инвестирования содержат здравое зерно и являются мощными инструментами, которые успешно применялись многие годы.



При разумном применении все эти идеи должны помогать инвесторам достигать блестящих результатов. Но когда люди начинают неправильно их использовать, возникают проблемы. Даже надежные принципы инвестирования в неумелых руках могут привести к разорению.





"КАМАЗ" ДАЛ ПЯТЬ



Вслед за "АвтоВАЗом" и группой ГАЗ об улучшении финансовых результатов отчитался "Камаз". Автоконцернам помогает рост рынка, продажи более дорогих версий.



Чистая прибыль "Камаза" по МСФО выросла в 5,3 раза до 3,5 млрд руб., выручка - почти на 18% до 156 млрд руб., показатель EBITDA - в 1,7 раза до 10,8 млрд руб. Это следует из отчета компании, опубликованного 3 мая.



"Камаз" - крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков (массой свыше 14 т). Завод вернулся к прибыли в 2016 г. на фоне общего роста рынка в России, который возобновился после затяжного падения. В 2017 г. автоконцерн продал на домашнем и внешних рынках 38 192 грузовых автомобиля - на 11% больше, чем годом ранее.





ВЕНЕСУЭЛА ТЕРЯЕТ НЕФТЬ



Нефтяной сектор Венесуэлы разваливается на глазах. Китай и Россия денег больше не дают, требуют защитить своих сотрудников от насилия. Но это может подтолкнуть вверх цены на нефть.



Когда генерал-майор Национальной гвардии Мануэль Кеведо возглавил министерство нефти и энергетики Венесуэлы и нефтяную госкомпанию PDVSA в ноябре 2017 г., он обещал увеличить нефтедобычу на 1 млн барр. в день и искоренить коррупцию. Но спустя полгода она сократилась на 23%, или на 450 000 барр. в день, воровство увеличилось, менеджеры массово покидают PDVSA, а ее работники призывают Кеведо уйти. С ними согласны союзники Венесуэлы - Россия и Китай. А пока еще работающие в стране западные компании, такие как Total и Chevron, нервничают все сильнее.



Перспективы страны, обладающей крупнейшими в мире запасами нефти, по-видимому, продолжат ухудшаться. По мнению аналитиков, к концу года добыча может упасть еще на 0,5 млн барр. в день, что способно еще выше подтолкнуть цены на нефть.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.05.2018