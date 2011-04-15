Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 мая 2018 года



ПРЕДМЕТ ОСОБОЙ ГОДНОСТИ

СПОР РОССИИ И УКРАИНЫ ВОКРУГ САМОЛЕТОВ "АН" ВЫШЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ





Конфликт России и Украины вокруг поддержания летной годности самолетов обостряется. Как выяснил "Ъ", Киев привлек Международную организацию гражданской авиации (ICAO) к спору о том, может ли РФ без участия украинского концерна "Антонов" продлевать эксплуатацию самолетов "Ан", в том числе "Русланов". Украина говорит об угрозе безопасности полетов, Москва обвиняет Киев в проволочках и завышении цен. Но несмотря на четыре года жесткого конфликта, авиационные связи между странами сохраняются, вынуждая искать схемы взаимодействия.





ВЛАСТЬ СОВЕТУЮЩИХ

ПРЕЗИДЕНТУ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ, ЧЬЯ ПОМОЩЬ ЕМУ ПОНАДОБИТСЯ



После инаугурации Владимира Путина предстоит формирование нового состава администрации президента (АП). Смениться может, в частности, состав помощников и советников главы государства, срок трудового контракта которых привязан к сроку полномочий президента. Собеседники "Ъ" говорят, что переназначение после двух лет работы может не получить советник главы государства, председатель совета Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко. Он комментировать "Ъ" свои кадровые перспективы отказался. Президент сам решает, "как будет выстроена администрация", сказал "Ъ" советник Михаил Федотов, напомнив, что в 2012 году получил переназначение к концу мая.





РИТЕЙЛЕРОВ ПРОСЯТ ОБ УМЕРЕННОСТИ

ПОСТАВЩИКИ ЖАЛУЮТСЯ НА ВНЕЗАПНЫЕ РЕКОРДНЫЕ ЗАКАЗЫ ОТ СЕТЕЙ



Производители продуктов жалуются, что торговые сети выставляют сверхнормативные заказы без предупреждения. В ряде случаев требуемые объемы превышают средний уровень поставок в десятки раз. Из-за этого производители не успевают выполнить заказ в срок, что грозит штрафами от ритейлеров.





ОНЛАЙН-КАЗИНО ОПЛАТИЛИ КИНОПОКАЗ

КОЛИЧЕСТВО ПИРАТСКИХ КОПИЙ ФИЛЬМОВ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ



Защита интеллектуальной собственности в России остается на неудовлетворительном уровне, следует из ежегодного отчета Торгового представительства США. Среди основных проблем называются количество контрафакта, непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими и смежными правами, неэффективность борьбы с пиратством. В частности, продолжает расти число пиратских экранных копий фильмов российского происхождения - с 63 в 2016 году до 78 в 2017-м.





"СТАТУС" МЕНЯЕТ РУКОВОДСТВО

РЕГИСТРАТОР ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ АКЦИОНЕРОВ



В одной из крупнейших российских регистраторских компаний - "Статусе" - спустя всего восемь месяцев после назначения вновь меняется руководитель. Гендиректор регистратора Алексей Свиридов покидает компанию, его место займет нынешний коммерческий директор "Статуса" Людмила Миронова. По информации "Ъ", поводом к увольнению гендиректора стал нерешенный вопрос о собственности. По версии самого господина Свиридова, причиной стало его желание продолжить карьеру на госслужбе.





ВЕРФИ НАЧНУТ БОРЬБУ ЗА ЯДЕРНЫЙ ЗАПРАВЩИК

СУДОСТРОИТЕЛИ ЖДУТ КРУПНОГО ЗАКАЗА ОТ "АТОМФЛОТА"



Как выяснил "Ъ", российские верфи начали борьбу за получение заказа на новое спецсудно для обслуживания атомных ледоколов "Атомфлота". По данным собеседников "Ъ" в отрасли, вероятным претендентом является входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийский завод, который уже получил техзадание и запрос на технологию строительства "ядерного заправщика". Но на заказ, который на рынке оценивают не менее чем в 10 млрд руб., могут претендовать и другие верфи. Не исключен и вариант заказа двух таких судов: в этом случае второе будет построено под нужды Минобороны.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 04.05.2018