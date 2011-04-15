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04/05/2018
15:57

Правкомиссия рассмотрела сделку Schlumberger и EDC

Правкомиссия по иностранным инвестиция вновь рассмотрела сделку по покупке международной Schlumberger доли в российской компании "Евразия" (EDC). Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Компания "Шлюмберже" попросила правительственную комиссию определить в нынешних условиях хозяйствования, насколько вообще это возможно и на какой пакет можно претендовать. Правительственная комиссия приняла предварительное решение о том, что контроль (то есть 50 плюс 1%) в компании "Евразия" российское Правительство и комиссия не хотели бы отдавать. Однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет (то есть 25 плюс 1, либо даже 49% акций)", - сообщил глава ФАС.

Он отметил, что Правкомиссия поручила ФАС провести переговоры с компанией Schlumberger по сделке.

"Мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией "Шлюмберже" и надеемся, что выходим на финишную прямую", - сказал глава ФАС.

"AK&M" от 04.05.2018
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