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04/05/2018
12:13

Telegram отказался от публичного размещения токенов

Компания Telegram Group Inc., разработчик приложения Telegram для обмена зашифрованными сообщениями, отказался от планов по публичному размещению цифровых токенов после успешного привлечения $1.7 млрд в закрытом раунде инвестирования. Об этом сообщает Bloomberg.

Одной из причин отказа от публичного размещения является отсутствие у компании потребности в дополнительных средствах. В то же время, по мнению партнёра Blockchain Capital Спенсера Богарта, органы, контролирующие рынок ценных бумаг, проявляют всё более пристальное внимание к рынку цифровых токенов, и публичное размещение повышает риск регулятивных действий в отношении компании.

"Учитывая объём средств, полученных Telegram в ходе закрытого размещения, по сути, нет какой-либо необходимости организовывать более рискованное публичное размещение", - сообщил Спенсер Богарт.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и другие регуляторы уже предупреждали участников рынка, что токены, проданные в ходе первичного размещения единиц криптовалют (ICO), - это замаскированные ценные бумаги. В то время как многие компании, осуществляющие ICO, утверждают, что токены предназначены для использования в их сетях и не выступают средством инвестирования, регуляторы обращают внимание на то, что инвесторы в большинстве случаев надеются в будущем продать свои токены по более высокой цене.

Компания Telegram провела два раунда закрытого размещения в феврале и марте и получила в ходе каждого раунда по $850 млн менее чем от 200 инвесторов.

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