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04/05/2018
12:28

Xiaomi подала заявку на первичное размещение акций на Гонконгской бирже

Компания Xiaomi подала заявку на размещение акций на Гонконгской бирже. В случае успешной реализации этих планов в Гонконге будет проведено, по всей вероятности, крупнейшее IPO этого года и обеспечит Гонконгу лидерство в споре с Нью-Йорком и Шанхаем за право называться столицей привлечения капитала. Об этом сообщает South China Morning Post.

В заявке не раскрываются финансовые параметры размещения, но, по словам осведомлённых представителей банковского сообщества, компания намеревается привлечь капитал в $10 млрд. Если IPO будет проведено на указанную сумму, оно станет 15-м крупнейшим размещением в истории.

30% общей суммы поступлений от IPO будет вложено в развитие инфраструктуры технологического бизнеса, в первую очередь в области развития искусственного интеллекта и интернета вещей, 30% будет потрачено на научные разработки, 30% на глобальное расширение бизнеса, оставшиеся 10% будет потрачено на пополнение оборотного капитала.

Проведение IPO Xiaomi в Гонконге поддержит статус города как связующего звена между континетальным Китаем и миром финансов. Позиции Гонконга в этом аспекте пошатнулись с 2014 года, когда для крупнейшего в истории размещения акций (IPO компании Alibaba на сумму в $25 млрд) была выбрана Нью-Йоркская, а не Гонконгская биржа, отмечается в сообщении.

Xiaomi - четвёртый по объёму поставок производитель смартфонов и другой электроники. Выручка от продаж Xiaomi в 2017 увеличилась на две трети, достигнув 114.6 млрд юаней. Показатель скорректированной чистой прибыли почти утроился, составив 5.4 млрд юаней.


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