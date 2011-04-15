Правительство РФ утвердил стратегию развития автопрома до 2025 года

Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.



Цель стратегии – создание регулирующих, инвестиционных, инфраструктурных и технологических условий для обеспечения конкурентоспособности на мировом рынке российской автомобильной промышленности и производства компонентов.



Стратегией обозначаются следующие цели: удовлетворение российскими производителями 80–90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику; рост экспорта автомобильной техники и компонентов; наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих за счёт углубления локализации производимых автомобилей до 70–85%.



Стратегия будет реализовываться в рамках государственных программ "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", "Развитие внешнеэкономической деятельности" и других программ.



Реализация Стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России.



"AK&M" от 04.05.2018