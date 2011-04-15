Делистинг расписок РУСАЛа с парижской биржи Euronext назначен на 7 мая

Делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) РУСАЛа с парижской биржи Euronext назначен на 7 мая. Об этом говорится в сообщении компании.



РУСАЛ объявил о решении провести добровольный делистинг с биржи Euronext в Париже 5 апреля 2018 года.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 04.05.2018