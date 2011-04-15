Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил покупку огранщика алмазов ПО "Кристалл"

Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил покупку огранщика алмазов ОАО "ПО "Кристалл". Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



АЛРОСА приобретает 100% акций ПО "Кристалл", находящихся в федеральной собственности.



Гендиректору АЛРОСА С.Иванову поручено подготовить предложения к техническому заданию на проведение оценки стоимости акций ПО "Кристалл" и направить их в Росимущество и Минфин России.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"