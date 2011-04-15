СП CNOOC и Shell запустило новое нефтехимическое производство в Китае

Компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Shell Nanhai B.V. официально начали производство на второй установке этиленового крекинга Наньхайского нефтехимического комплекса в Хойчжоу (китайская провинция Гуаньдун. Об этом говорится в пресс-релизе Shell.



Новая установка этиленового крекинга увеличивает объём производства этилена примерно на 1.2 млн т в год, более чем в два раза по сравнению с текущим уровнем. Кроме того, обеспечивается более глубокая интеграция со смежными НПЗ компании CNOOC. В состав нового производства входит также крупнейшая в Китае установка по производству стиролового мономера и пропиленоксида. Предполагается, что продукция нового производства будет покрывать перспективный спрос на внутреннем рынке Китая.



"Для Shell запуск новой установки этиленового крекинга и производства продуктов нефтепереработки является знаковым событием". - отметил исполнительный вице-президент глобального химического бизнеса Royal Dutch Shell Грэм вант Хофф. - "Хочу поблагодарить нашего партнёра CNOOC за превосходную реализацию проекта. Крупнейший в Китае этиленовый комплекс, сосредоточенный в одном месте, имеет ключевое значение для реализации амбиций роста химического подразделения Shell.



В настоящее время бизнес Shell по переработке и сбыту в Китае включает 11 совместных предприятий (СП) и 8 компаний в стопроцентной собственности. Shell - один из ведущих международных поставщиков ГСМ и битумов в Китае, а также управляет сетью из более 1300 АЗС.



CNOOC - крупнейший производитель нефти и газа на шельфе в Китае. Компания основана в 1982 году и располагается в Пекине. Бизнес компании охватывает более 40 стран и регионов. CNOOC развивает пять основных направлений бизнеса: разведка и добыча нефти и газа, инжиниринговые и технические услуги, переработка и маркетинг, природный газ и электрогенерация, финансовые услуги.





"AK&M" от 04.05.2018