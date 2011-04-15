Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности ряд организаций, осуществляющих строительство. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку объекта капитального строительства ПАО "ФСК ЕЭС" "ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 кВ и ВЛ 220 кВ".



В ходе проверки специалистами отдела по государственному строительному надзору выявлен ряд нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности при осуществлении строительных работ АО "Стройтрансгаз", АО "ЦИУС ЕЭС".



В частности, фактическое расположение, количество зданий и сооружений временного городка строителей не соответствует проекту. Имеются просадки фундамента, трещины в фундаменте и стенах зданий. Отсутствует акт испытания трубопровода автоматической установки газового пожаротушения, на площадке временного городка, строительной площадке отсутствуют пожарные резервуары для подключения пожарных машин. Кроме того, не выполнены работы по строительству подъездной автодороги водоотводных канав, выполнение которых предусмотрено на подготовительной стадии строительства. Наладка и опробование оборудования производится без готовности автоматизированных и других средств противоаварийной и противопожарной защиты.



За допущенные нарушения АО "Стройтрансгаз" и АО "ЦИУС ЕЭС" 10 апреля привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначен штраф на общую сумму 200 тыс. руб.





"AK&M" от 04.05.2018