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04/05/2018
14:57

Полиметалл завершил продажу 50% Долинного компании "Алтыналмас"

ОАО "Полиметалл" (Polymetal International Plc) завершило сделку по продаже ЗАО "АК Алтыналмас" 50% доли в золоторудном месторождении Долинное. Об этом говорится в релизе компании.

Как было объявлено 14 марта, Полиметалл и компания Dolphinflip заключили юридически обязывающее соглашение c "Алтыналмас" о передаче своих 50-процентных долей в золоторудном месторождении Долинное за общее денежное вознаграждение в размере $33.5 млн, скорректированное на оборотный капитал.

После получения всех одобрений от регулирующих органов данная сделка была успешно завершена, и 100% доля в золоторудном месторождении Долинное передана компании "Алтыналмас".

Чистое вознаграждение, полученное Полиметаллом за его 50-процентную долю (с учётом корректировки оборотного капитала до налогообложения) составило $16.7 млн, выплаченных денежными средствами.

ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. Компания в 2017 году произвело 1.075 млн унций золота, что на 21% больше, чем годом ранее., а в I квартале 2018 года - 214 тыс. унций золота (на 8% больше, чем за аналогичный период 2017 года).

Акционерами Полиметалла являются: Pearlmoon, Powerboom Investments ltd. Vitalbond (и аффилированные компании), MBC Development, дочерние компании Полиметалла.

Чистая прибыль ОАО "Полиметалл" по МСФО в 2017 году снизилась на 10% до $354 млн с $395 млн годом ранее. Это вызвано снижением EBITDA и влиянием неденежных положительных курсовых разниц на прибыль в 2016 году. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 1% до $376 млн с $382 млн, выручка выросла на 15% до $1.815 млрд с $1.585 млрд, в основном за счёт роста производства в золотом эквиваленте на 13%. Скорректированный показатель EBITDA уменьшился на 2% до $745 млн.



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