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04/05/2018
18:09

Китайские инвесторы намерены купить более 25% ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) намерена купить более 25% акций украинской фондовой биржи ПФТС. Об этом сообщает издание StockWorld.

Антимонопольный комитет Украины пока не одобрил сделку.
Источник в АМКУ сообщил, что решение принято не было, так как для комитета не было достаточно информации, в частности, по структуре контроля китайской компании. При этом представитель АМКУ уточнил, что на практике иностранные инвесторы обычно не добавляют необходимые документы, а подают новым пакетом.


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