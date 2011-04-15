Заполярный транспортный филиал Норникеля готовится к паводку

В Заполярном транспортном филиале компании "Норникель" (Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) готовятся к завершению зимней морской навигации. Об этом говорится в сообщении компании.



За время зимней навигации (ноябрь-май) филиал обработал 654 тыс. т грузов различного назначения. До начала межнавигационной паузы докеры порта планируют принять ещё пять морских судов, которые привезут в Дудинку примерно 52 тыс. т грузов. Грузооборот по итогам зимней кампании 2017-2018 годов сопоставим с предыдущими показателями.



Всего в ходе зимней навигации морской порт принял 36 судов корпоративного флота Норникеля. 80% грузов было отправлено на предприятия компании, остальное - товары бытового назначения и продовольствие. В обратные рейсы суда компании загружались готовой продукцией Норникеля.



Эффективная схема логистики позволила обрабатывать суда корпоративного флота компании без задержек, а также оперативно направлять срочные грузы промышленного назначения.



Морской порт транспортного филиала компании является единственным в мире, чьи морские и речные причалы затапливаются каждую весну паводковыми водами. На время пропуска паводка все погрузо-разгрузочные работы прекращаются. После прохождения ледохода на реке Енисей (ожидается в середине июня), разгрузка-загрузка морских судов на рейде осуществляется с помощью барж и плавучих кранов.



До конца мая с затапливаемой территории переместят более 7 тыс. т грузов и свыше 300 морских контейнеров. А также транспортируют 11 кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры.



Затопление причалов Заполярного транспортного филиала начнётся 18-20 мая. Ледоход в районе Дудинки ожидается с 30 мая по 3 июня.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2017 год упала на 16% до $2.123 млрд с $2.531 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до $9.146 млрд с $8.259 млрд, валовая прибыль - на 10.4% до $4.546 млрд с $4.118 млрд. Прибыль до налогообложения составила $2.844 млрд против $3.276 млрд годом ранее. Консолидированный показатель EBITDA составил $3.995 млрд против $3.899 млрд годом ранее (+2.5%).



"AK&M" от 04.05.2018