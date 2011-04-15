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04/05/2018
17:04

Правительство предлагает ввести штрафы за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров

В соответствии с внесенным в Государственную Думу законопроектомпредлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) статьей о штрафах за несоблюдение запрета на оборот в РФ отдельных категорий товаров. Об этом говорится в сообщении Думы.

Несоблюдение этого запрета, за исключением случаев приобретения гражданами соответствующих товаров для личных нужд, повлечёт наложение штрафа с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.

Для граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностных лиц будет накладываться штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц штраф составит от 70 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Под оборотом понимается, в частности, перевозка товаров по территории РФ, их хранение, разгрузка, перевалка, упаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка, использование для собственных производственных или технологических нужд юридическими лицами и физлицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, а также совершение любых видов сделок с такими товарами.


"AK&M" от 04.05.2018
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