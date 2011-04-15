Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

04/05/2018
17:18

Инфляция в РФ апреле составила 0.4%, с начала года - 1.2%

Инфляция в РФ апреле составила 0.4%, с начала года - 1.2%, сообщает Росстат.

В апреле наблюдался значительный рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свёкла подорожала на 19.5%, капуста белокочанная и морковь - на 13.3% и 13.1% соответственно, картофель, помидоры и яблоки - на 4.3-7.1%. В то же время огурцы подешевели на 13.5%, чеснок, овощи замороженные и апельсины - на 0.2-2.3%.

Среди прочих продовольственных товаров увеличение цен на 0.5-1.1% отмечалось на свинину, кальмары мороженые, филе рыбное, рыбу живую и охлажденную, сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, консервы для детского питания (мясные, овощные и фруктово-ягодные), соки фруктовые и кетчуп.

Снижение цен зарегистрировано почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3.1%, горох и фасоль - на 1%. При этом цены на пшено возросли на 1.9%.

Кроме того, на 0.4-0.6% снизились цены на мясо птицы, рыбу мороженую неразделанную, сельди, муку и пиво зарубежных торговых марок, на 0.2% - на печень говяжью, консервы мясные, икру лососевых рыб отечественную, молоко питьевое, творог нежирный, сыры, мёд пчелиный натуральный и перец черный.

Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на отдельные виды строительных материалов. Так, плиты древесностружечные стали дороже на 1.5%, еврошифер - на 1.4%, цемент тарированный - на 0.8%. Одновременно цены на ламинат снизились на 0.2%.

Заметное повышение цен зафиксировано на топливо моторное, в том числе газовое моторное и дизельное топливо подорожали на 1.2%, бензин автомобильный - на 1%.

В группе медикаментов и медицинских товаров цены на Линекс и поливитамины без минералов отечественные возросли на 1.7%, Нитроглицерин - на 1.4%. Вместе с тем Валидол и Сульфацетамид стали дешевле на 0.7%, Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) - на 0.5%.

В преддверии летнего сезона на 0.8-0.9% выросли цены на мужские и женские ветровки, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи, туфли детские летние (сандалеты).

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.8-1% подорожали легковые автомобили иностранной марки новые, мотоциклы без коляски, скутеры, коньки роликовые, электропылесосы, печи микроволновые, фотоаппараты.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100