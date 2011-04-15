Инфляция в РФ апреле составила 0.4%, с начала года - 1.2%, сообщает Росстат.



В апреле наблюдался значительный рост цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, свёкла подорожала на 19.5%, капуста белокочанная и морковь - на 13.3% и 13.1% соответственно, картофель, помидоры и яблоки - на 4.3-7.1%. В то же время огурцы подешевели на 13.5%, чеснок, овощи замороженные и апельсины - на 0.2-2.3%.



Среди прочих продовольственных товаров увеличение цен на 0.5-1.1% отмечалось на свинину, кальмары мороженые, филе рыбное, рыбу живую и охлажденную, сырки творожные, глазированные шоколадом, йогурт, консервы для детского питания (мясные, овощные и фруктово-ягодные), соки фруктовые и кетчуп.



Снижение цен зарегистрировано почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3.1%, горох и фасоль - на 1%. При этом цены на пшено возросли на 1.9%.



Кроме того, на 0.4-0.6% снизились цены на мясо птицы, рыбу мороженую неразделанную, сельди, муку и пиво зарубежных торговых марок, на 0.2% - на печень говяжью, консервы мясные, икру лососевых рыб отечественную, молоко питьевое, творог нежирный, сыры, мёд пчелиный натуральный и перец черный.



Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на отдельные виды строительных материалов. Так, плиты древесностружечные стали дороже на 1.5%, еврошифер - на 1.4%, цемент тарированный - на 0.8%. Одновременно цены на ламинат снизились на 0.2%.



Заметное повышение цен зафиксировано на топливо моторное, в том числе газовое моторное и дизельное топливо подорожали на 1.2%, бензин автомобильный - на 1%.



В группе медикаментов и медицинских товаров цены на Линекс и поливитамины без минералов отечественные возросли на 1.7%, Нитроглицерин - на 1.4%. Вместе с тем Валидол и Сульфацетамид стали дешевле на 0.7%, Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) - на 0.5%.



В преддверии летнего сезона на 0.8-0.9% выросли цены на мужские и женские ветровки, кроссовки для взрослых с верхом из натуральной кожи, туфли детские летние (сандалеты).



Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0.8-1% подорожали легковые автомобили иностранной марки новые, мотоциклы без коляски, скутеры, коньки роликовые, электропылесосы, печи микроволновые, фотоаппараты.



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