Дайджест газеты "Ведомости" от 7 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 7 мая 2018 года.





ПРОТЕСТЫ ЧЕТВЕРТОГО СРОКА



Небольшие локальные протесты сегодня вносят в демократизацию российской политической системы не меньший вклад, чем любые массовые митинги.



В каждой заметной новой протестной акции мы с навязчивым постоянством пытаемся разглядеть росток массового общероссийского протеста, который в итоге приведет к замене нынешнего политического режима на более демократический. Для либеральной оппозиции это заветная мечта, для российской власти - дурной сон. Если же разрастания протеста не происходит, интерес к таким акциям быстро угасает. И напрасно. Небольшие локальные протесты все чаще оказываются результативными: сегодня они вносят в демократизацию российской политической системы не меньший вклад, чем любые массовые митинги.





ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК



В противостояние со сторонниками Навального впервые вступили казаки.



Новое слово 2018 г. - появление на митинге оппозиции провластных активистов, готовых на силовое противостояние. Вне зависимости от того, было ли появление людей с символикой Центрального казачьего войска (ЦКВ) их инициативой или же одобрено сверху, это опасная тенденция, разрушающая монополию власти на легитимное насилие, напоминает Минченко. По данным сайта госзакупок, мэрия с 2016 г. регулярно заключает договоры с ЦКВ на охранные и спортивно-образовательные услуги. Вероятная связь властей с новыми черносотенцами вряд ли поможет упрочить существующий порядок. Отечественная история и события в постсоветских странах показывают, что подобные организации не способны поддержать государство в случае серьезных волнений. Зато они могут дискредитировать его насилием против подростков и женщин, которое вызывает осуждение даже у лоялистов.





ДОЛЛАР БЬЕТ ПО РЫНКАМ



Укрепление доллара ударило по развивающимся рынкам: ЦБ Аргентины трижды за неделю повысил ставки до 40%, рублевый рынок пока спокоен.



Укрепление доллара способствует снижению курсов валют, котировок акций и облигаций на развивающихся рынках. Инвесторы обеспокоены тем, что у эмитентов на этих рынках могут возникнуть проблемы с погашением долларовых долгов, а также рисками, способными помешать росту мировой экономики.



Курс доллара снижался в 2017 г. и в начале нынешнего года вопреки повышению процентных ставок в США, но за последний месяц он значительно укрепился.



Из-за роста доллара и рыночных ставок в США инвесторы стали закрывать популярные позиции carry trade, которые до недавнего времени поддерживали курсы валют и рынки ценных бумаг развивающихся стран, - когда покупки активов на более доходных рынках финансируются за счет дешевых займов в тех же долларах. Две наиболее ликвидные валюты развивающихся стран, мексиканское песо и польский злотый, за последний месяц упали более чем на 4%. Аргентина и Турция оказались под ударом.





"VISA ПРИШЛА В РОССИЮ БЛАГОДАРЯ СПОРТУ"



Гендиректор Visa в России рассказывает, как компания конкурирует за долю рынка, объясняет, почему вырастут электронные платежи, и отчитывается о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 г.



Мы беседовали с гендиректором Visa в России Екатериной Петелиной в офисе компании на ул. Гашека. В соседней переговорной было много народу, люди ходили по комнате, часть высыпала в холл, они что-то напряженно обсуждали. Так проходит сессия для одного из банков-партнеров, на которой разрабатывается прототип нового продукта, объяснили мне. На это уходит всего несколько дней: инновации не ждут.



Россияне любят инновации: Россия входит в тройку стран - лидеров по числу карт, привязанных к Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, позволяющих платить телефоном. Россия также, по данным Visa, занимает первое место в мире по объему переводов с карты на карту.



Тем не менее международным платежным системам стало сложнее играть на российском рынке: четыре года назад страна заявила о создании отечественной платежной системы, позднее получившей название "Мир". На эти карты, как недавно отчитался Центробанк, переведено уже 90% бюджетников - около 17 млн человек, причем по закону получать зарплату на другие карты они не могут: государство поддерживает отечественного производителя.





РОБОТ ВАЖНЕЕ ЧЕЛОВЕКА



Старение населения приводит к росту производительности индустрий. Компании вынуждены заменять недостающих работников роботами.



Старение населения - рост доли людей старше 55 лет относительно 21-55-летних - способствует автоматизации производств, внедрению роботов и в конечном счете росту производительности труда, проанализировали данные международного рынка труда Дарон Асемоглу из MIT и Паскуаль Рестрепо из Бостонского университета.



Многие экономисты опасаются, что демографическая ситуация будет замедлять экономический рост развитых и многих развивающихся стран в ближайшие десятилетия, но экономика может адаптироваться к изменениям возрастной структуры населения благодаря новым технологиям. Правда, лишь те отрасли, которые располагают потенциалом для внедрения инноваций и в которых велика доля работников 36-55 лет - их труд, как выяснили исследователи, проще всего заменяется роботами.





СПИСОК МЕДИНСКОГО



Минкульт пожаловался в Генпрокуратуру на 21 кинокомпанию - они-де недобросовестно использовали деньги государства.



Минкульт обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку кинокомпаний, сообщил министр Владимир Мединский, - они получили государственные деньги на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств: "В этом списке немало жуликов".



Министерство вместе с государственным Фондом кино выявили 21 кинокомпанию: они либо не вернули бюджетные деньги, либо получили безвозвратные деньги, но не сняли саму картину. Министр назвал три кинокомпании из списка, следом Минкульт опубликовал названия и остальных 18 кинокомпаний. Все это известные в индустрии кинопродюсеры.



В конце апреля Мединский жаловался в Генпрокуратуру на другие пять кинокомпаний, которые получили деньги не от Фонда кино, а на конкурсах Минкульта. Прежде министерство не жаловалось в правоохранительные органы на кинокомпании, которые, по его мнению, недобросовестно потратили госденьги.



Все кинокомпании из списка Минкульта либо проиграли в судах фонду, либо не выполнили условия мировых соглашений. Продюсеры говорили "Ведомостям", что не возвращают деньги фонду вовремя по объективным причинам: фильмы вышли, но не собрали той кассы, на которую рассчитывали продюсеры, - и не потому, что фильмы плохи, а потому, например, что одновременно в прокате был голливудский блокбастер.





МИНТРАНС СДАЛ БУРГАС



Минтранс России разрешил болгарской авиакомпании новые рейсы из Москвы в Бургас. Это вредит интересам "Аэрофлота" и S7.



Болгарские перевозчики получили разрешение на 44 рейса в неделю на линии Москва - Бургас в сезон "Лето 2018" (апрель - октябрь. - "Ведомости"), что противоречит договоренностям авиационных властей России и Болгарии от января 2017 г., говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна замруководителя Росавиации Олегу Климу. Согласно двустороннему соглашению на линии Москва - Бургас авиакомпании каждой из стран имеют назначения в сумме на 28 рейсов в неделю.



Ситуация необычная. европейские страны и Россия очень строго следят за паритетом полетов, поэтому в них ранее отказывали.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 07.05.2018