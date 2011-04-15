Дайджест газеты "Коммерсант" от 7 мая 2018 года



ЗАДЕЛ ДЛЯ БУДУЩЕЙ ТОРГОВЛИ

США ТРЕБУЮТ ОТ КНР НЕВОЗМОЖНОГО, ЧТОБЫ ДОГОВОРИТЬСЯ О НЕОБХОДИМОМ



Первый раунд торговых переговоров между США и Китаем, прошедший в Пекине на прошлой неделе, завершился без громких заявлений - стороны ожидаемо не смогли снять разногласия в области защиты интеллектуальной собственности, а также допуска компаний на рынки обеих стран. В Вашингтоне теперь требуют резкого сокращения торгового дефицита и снижения Китаем пошлин до уровня американских, в Пекине же недовольны не только угрозой повышения тарифов на импорт в объеме до $150 млрд, но и новыми ограничениями на работу китайских компаний в США.





АВТОМАТЫ ВЫСТРЕЛИЛИ НОВЫМ ДЕЛОМ

УЧАСТНИЦА ХИЩЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОРУЖЕЙНЫХ ЗАВОДОВ В ВЕНЕСУЭЛЕ ПОЛУЧИЛА МЯГКИЙ СРОК ЗА ВАЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ





Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД РФ возбудил новое уголовное дело о злоупотреблениях, допущенных при строительстве в 2010-2012 годах в Венесуэле заводов по производству автоматов Калашникова и патронов к ним. Не установленным пока должностным лицам ФГУП "Рособоронэкспорт" инкриминируется получение откатов на предоставление подрядов на строительные работы. Началу этого расследования, по данным "Ъ", способствовали показания финдиректора ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" Ирины Помещиковой, которая по первому делу - о хищении при строительстве заводов более 1 млрд руб.- на днях в особом порядке получила три года колонии. В феврале прошлого года, напомним, семилетний срок получил бывший гендиректор этой строительной компании экс-сенатор от Белгородской области Сергей Попельнюхов.





РЕШАЛЬЩИК НАШЕЛ СЕБЕ ДЕЛО В КАМЕРЕ

ДИОНИСИЯ ЗОЛОТОВА ОБВИНЯЮТ В АФЕРЕ, СОВЕРШЕННОЙ В СИЗО В ОТНОШЕНИИ ТОП-МЕНЕДЖЕРА "РОСКОСМОСА"





Как стало известно "Ъ", неоднократно судимый решальщик глава юридической фирмы "Защита" Дионисий Золотов (Денис Тумаркин) приступил к ознакомлению с материалами своего очередного уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве: по данным следствия, находясь в столичном СИЗО "Водник", Золотов пообещал за 80 млн руб. добиться домашнего ареста и смягчения обвинения своему сокамернику - топ-менеджеру "Роскосмоса" Владимиру Евдокимову, которому инкриминировали махинации с недвижимостью РСК МиГ. В марте 2017 года господин Евдокимов был убит в следственном изоляторе, и именно в ходе расследования этого преступления вскрылась афера, участниками которой следствие считает Золотова и его адвоката Александра Малофеева, который якобы участвовал в получении денег от супруги господина Евдокимова.





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"AK&M" от 07.05.2018