Китай утвердил заявки двух компаний на проведение IPO

Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки двух компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке. В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 1.1 млрд юаней, или порядка $170 млн, сообщает Синьхуа.



Одна из этих компаний разместит свои акции на Шанхайской фондовой бирже, другая - на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext в Шэньчжэне.



В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе.







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