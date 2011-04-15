Розничная сеть по продаже детских товаров "Детский мир" изучает возможность выхода на рынок Белоруссии, в том числе рассматривает покупку действующего локального игрока. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



По данным одного из источников газеты, "Детский мир" начал изучать возможность аренды помещений в местных торгцентрах. В пресс-службе "Детского мира" не стали предоставлять подробности по этой теме.



Ритейлеру логично было бы выйти в Белоруссию через покупку локального игрока, считает партнер и директор брокерского подразделения Colliers International в Белоруссии Андрей Алешкин. По его словам, единственный крупный игрок схожего формата в республике — сеть "Буслик". Магазины сети расположены в удачных местах (их около 50 по всей Белоруссии), а матрица соответствует требованиям "Детского мира", аргументирует свое мнение эксперт.



О возможности покупки "Детским миром" бизнеса "Буслика" говорит и источник, близкий к одной из сторон. По его информации, ранее "Буслик" сам выходил с предложением к "Детскому миру" о продаже. В составе акционеров "Буслика" значится Европейский банк реконструкции и развития (владеет 25.5%), который является не только стратегическим партнером, но и институциональным инвестором, напомнил он. "Буслик" входит в состав крупной дистрибуторской компании "Торгово-промышленная группа Вест Ост Юнион", которая реализует детское питание, подгузники, одежду.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC. По данным на 30 июня 2017 года сеть магазинов "Детский мир" представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 604 тыс. кв. Основными акционерами компании являются АФК "Система" (73%), Российско-китайский инвестиционный фонд (23%).



Прибыль "Детского мира" по МСФО за 2017 год выросла на 26.8% до 4.844 млрд руб. с 3.82 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.9% до 97.003 млрд руб. с 79.547 млрд руб., валовая прибыль - на 21% до 32.798 млрд руб. с 27.108 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.1% до 9.842 млрд руб. с 8.915 млрд руб.



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