Glencore и QIA расторгли соглашение о продаже CEFC доли в Роснефти

Консорциум Glencore и катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) уведомил китайскую CEFC о расторжении соглашения о продаже доли 14.2% в Роснефти. Об этом говорится в сообщении Glencore.



Glencore и QIA приняли решение расформировать консорциум, который создали в 2016 году для покупки доли в Роснефти. По завершении сделки QIA будет владеть 18.93% акций Роснефти, Glencore — 0.57%.



Роснефть поддержала решение QIA и Glencore о расторжении консорциума.



"Роснефть поддерживает решение своих акционеров о переходе на прямое владение акциями, динамика стоимости которых (с 15%-м ростом в долларовом выражении) показала эффективность вложений QIA и Glencore в рамках недавней приватизационной сделки. Роснефть продолжит активную работу по реализации проектов на ключевых рынках присутствия, и китайский рынок был, есть и будет стратегическим для развития бизнеса компании", - говорится в сообщении Роснефти.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





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