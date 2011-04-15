Bayer завершила продажу Covestro за 2.2 млрд евро

Группа Bayer продала 14.2% долю в компании Covestro (28.81 млн акций) по цене в 75.50 евро за штуку. Об этом говорится в сообщении Bayer.



Доход от продажи составил 2.2 млрд евро. Теперь в собственности Bayer AG остаётся всего 6.8% акций, которые будут использованы для погашения обмениваемых облигаций, срок уплаты по которым наступит в 2020 году. Bayer AG приобрела эти акции у Пенсионного Треста Bayer, который в настоящее время не владеет акциями Covestro.



"Мы чрезвычайно успешно завершили процесс крупнейшего размещения акций Covestro", - отметил председатель правления Bayer AG Вернер Бауманн. Covestro, имеющая листинг на бирже с 6 октября 2015 года, была включена в расчёт ведущего индекса Германии DAX несколько недель назад. С учётом продажи акций с момента проведения IPO, общий доход, полученный Bayer, превышает 9 млрд евро.



Продажа состоялась вечером 3 мая после закрытия торгов. Акции приобретались исключительно институциональными инвесторами, отмечается в сообщении.



Bayer - глобальное предприятие, специализирующееся преимущественно в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Выручка группы от продаж продукции за 2017 год составила 35 млрд евро, капитальные вложения достигли 2.4 млрд евро.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"