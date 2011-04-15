Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2018
12:54

Boeing собирается купить ведущего производителя авиакомпонентов за $4.25 млрд

Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении компании KLX Inc. Об этом говорится в пресс-релизе Bleing.

Цель сделки - укрепление растущего сервисного бизнеса. Покупатель заплатит по $63 за акцию KLX денежными средствами и примет на себя приблизительно $1 млрд чистого долга, в результате чего общая сумма сделки составит $4.25 млрд.

В периметр сделки входит принадлежащая KLX группа компаний Aerospace Solutions.

По словам президента и генерального директора подразделения Boeing Global Services Стэна Дила, сделка является очередным шагом в реализации стратегии расширения сервисного бизнеса, предоставляющим компании очевидные возможности обеспечить прибыльный рост бизнеса и улучшить качество обслуживания клиентов на рынке, объём которого за 10 лет оценивается в $2.6 трлн.

Как ожидает Boeing, приобретение KLX не повлияет на прибыль компании в 2019 году и благоприятно отразится на ней в дальнейшем. Ежегодная экономия издержек к 2021 году достигнет примерно $70 млн, а с течением времени реализуются и другие преимущества. Для финансирования сделки будут использованы как текущие денежные ресурсы компании, так и заёмные средства.

Для успешного осуществления сделки необходимо выполнения ряда условий, включая выделение из KLX группы Energy Services, а также получение согласия регулятора и одобрение большинством акционеров KLX. Завершение сделки ожидается к III кварталу 2018 года.

KLX Inc. - крупный независимый поставщик авиакомпонентов и соответствующих услуг в авиационной отрасли. Компания управляет глобальными сетями дистрибуции и поставки компонентов для авиационной и оборонной отраслей по всему миру. Кроме того, KLX Inc. является ведущим поставщиком химических композитов.

Boeing - крупнейшая в мире аэрокосмическая компания, ведущий производитель коммерческих воздушных судов, оборонных космических систем и систем обеспечения безопасности.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100