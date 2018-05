Boeing собирается купить ведущего производителя авиакомпонентов за $4.25 млрд

Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении компании KLX Inc. Об этом говорится в пресс-релизе Bleing.



Цель сделки - укрепление растущего сервисного бизнеса. Покупатель заплатит по $63 за акцию KLX денежными средствами и примет на себя приблизительно $1 млрд чистого долга, в результате чего общая сумма сделки составит $4.25 млрд.



В периметр сделки входит принадлежащая KLX группа компаний Aerospace Solutions.



По словам президента и генерального директора подразделения Boeing Global Services Стэна Дила, сделка является очередным шагом в реализации стратегии расширения сервисного бизнеса, предоставляющим компании очевидные возможности обеспечить прибыльный рост бизнеса и улучшить качество обслуживания клиентов на рынке, объём которого за 10 лет оценивается в $2.6 трлн.



Как ожидает Boeing, приобретение KLX не повлияет на прибыль компании в 2019 году и благоприятно отразится на ней в дальнейшем. Ежегодная экономия издержек к 2021 году достигнет примерно $70 млн, а с течением времени реализуются и другие преимущества. Для финансирования сделки будут использованы как текущие денежные ресурсы компании, так и заёмные средства.



Для успешного осуществления сделки необходимо выполнения ряда условий, включая выделение из KLX группы Energy Services, а также получение согласия регулятора и одобрение большинством акционеров KLX. Завершение сделки ожидается к III кварталу 2018 года.



KLX Inc. - крупный независимый поставщик авиакомпонентов и соответствующих услуг в авиационной отрасли. Компания управляет глобальными сетями дистрибуции и поставки компонентов для авиационной и оборонной отраслей по всему миру. Кроме того, KLX Inc. является ведущим поставщиком химических композитов.



Boeing - крупнейшая в мире аэрокосмическая компания, ведущий производитель коммерческих воздушных судов, оборонных космических систем и систем обеспечения безопасности.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"