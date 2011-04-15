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07/05/2018
10:45

Аналитики не исключают улучшения рыночных настроений

Сегодня состоится инаугурация Владимира Путина - аналитики не исключа.т улучшения рыночных настроений, поскольку речь президента, как ожидается, будет содержать обещание повышения уровня жизни населения, что, свою очередь, усилит спекуляции о возможном назначении Алексея Кудрина на пост вице-премьера с целью возобновления экономического роста и восстановления отношений с Западом. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Перспективы Brent также позитивны, как минимум в краткосрочной перспективе - цены на нефть растут на фоне геополитических рисков, то есть, угрозы того, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном и введут новые санкции против этой страны, а также учитывая политическую нестабильность в Венесуэле.

В то же время торговые разногласия между США и Китаем остались нерешенными, что может оказать давление на рынки. Объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут невысокими из-за празднования Дня Победы.


"AK&M" от 07.05.2018
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