Аналитики не исключают улучшения рыночных настроений

Сегодня состоится инаугурация Владимира Путина - аналитики не исключа.т улучшения рыночных настроений, поскольку речь президента, как ожидается, будет содержать обещание повышения уровня жизни населения, что, свою очередь, усилит спекуляции о возможном назначении Алексея Кудрина на пост вице-премьера с целью возобновления экономического роста и восстановления отношений с Западом. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



Перспективы Brent также позитивны, как минимум в краткосрочной перспективе - цены на нефть растут на фоне геополитических рисков, то есть, угрозы того, что США выйдут из ядерной сделки с Ираном и введут новые санкции против этой страны, а также учитывая политическую нестабильность в Венесуэле.



В то же время торговые разногласия между США и Китаем остались нерешенными, что может оказать давление на рынки. Объемы торгов на этой неделе, скорее всего, будут невысокими из-за празднования Дня Победы.





"AK&M" от 07.05.2018