Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2018
12:04

ESET обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты

Специалисты ESET предупреждают о новом мошенничестве с криптовалютой. Злоумышленники разместили в Google Play фишинговое приложение Cardano ADA Wallet.

Вредоносное приложение описывается как кошелек для ADA, криптовалюты на базе блокчейн-платформы Cardano. Оно размещено разработчиком под названием Cardano inc, который не имеет ничего общего с настоящим проектом Cardano. Авторы поддельного приложения используют три уловки, нацеленные на кражу средств пользователей.

После установки и запуска приложение предлагает пользователю перевести криптовалюту Cardano (ADA) в новый кошелек - его адрес появляется на экране "Получить". Проблема в том, что приложение не генерирует уникальный адрес для каждого пользователя, а указывает кошелек злоумышленников.

Далее мошенники предлагают пользователю перенести в Cardano ADA Wallet содержимое настольного криптокошелька - для этого нужно ввести в приложении его номер и ключевую фразу. Эти данные также будут использованы для кражи средств.

Кроме того, приложение предлагает обменять на Cardano (ADA) другие криптовалюты, включая Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dogecoin и Ripple. Для этого пользователь должен выбрать нужную криптовалюту и внести депозит на указанный в приложении кошелек. На самом деле, обмен не состоится - средства пользователя будут отправлены злоумышленникам напрямую. Данная уловка позволяет мошенникам не ограничиваться одной криптовалютой и "принимать" все цифровые деньги.

В настоящее время вредоносное приложение удалено из Google Play.

ESET рекомендует загружать мобильные приложения для хранения и обмена криптовалюты, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android - современный мобильный антивирус.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 07.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100