ESET обнаружила в Google Play приложение для кражи криптовалюты

Специалисты ESET предупреждают о новом мошенничестве с криптовалютой. Злоумышленники разместили в Google Play фишинговое приложение Cardano ADA Wallet.



Вредоносное приложение описывается как кошелек для ADA, криптовалюты на базе блокчейн-платформы Cardano. Оно размещено разработчиком под названием Cardano inc, который не имеет ничего общего с настоящим проектом Cardano. Авторы поддельного приложения используют три уловки, нацеленные на кражу средств пользователей.



После установки и запуска приложение предлагает пользователю перевести криптовалюту Cardano (ADA) в новый кошелек - его адрес появляется на экране "Получить". Проблема в том, что приложение не генерирует уникальный адрес для каждого пользователя, а указывает кошелек злоумышленников.



Далее мошенники предлагают пользователю перенести в Cardano ADA Wallet содержимое настольного криптокошелька - для этого нужно ввести в приложении его номер и ключевую фразу. Эти данные также будут использованы для кражи средств.



Кроме того, приложение предлагает обменять на Cardano (ADA) другие криптовалюты, включая Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dogecoin и Ripple. Для этого пользователь должен выбрать нужную криптовалюту и внести депозит на указанный в приложении кошелек. На самом деле, обмен не состоится - средства пользователя будут отправлены злоумышленникам напрямую. Данная уловка позволяет мошенникам не ограничиваться одной криптовалютой и "принимать" все цифровые деньги.



В настоящее время вредоносное приложение удалено из Google Play.



ESET рекомендует загружать мобильные приложения для хранения и обмена криптовалюты, предварительно изучив число загрузок, оценки и отзывы других пользователей. Базовая защита от вредоносных программ для Android - современный мобильный антивирус.



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"AK&M" от 07.05.2018