Потребление электроэнергии в России в апреле выросло на 0.7% до 86.4 млрд кВт ч

Потребление электроэнергии в России в апреле 2018 года выросло на 0.7% до 86.4 млрд кВт ч по сравнению с апрелем 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО "СО ЕЭС".



Суммарные объёмы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в ЕЭС России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учётом Крымской энергосистемы.



В апреле текущего года выработка электроэнергии в России составила 87 млрд кВт ч, что на 0.4% больше аналогичного показателя 2017 года. Электростанции ЕЭС России произвели 85.3 млрд кВт ч, что на 0.3% больше, чем в апреле прошлого года.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России за этот период несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50.3 млрд кВт ч, что на 0.2% больше, чем годом ранее. Выработка ГЭС составила 15 млрд кВт ч (+7.9%), выработка АЭС - 14.7 млрд кВт ч (-8%), выработка электростанций промышленных предприятий - 5.1 млрд кВт ч (+5.7%).



Максимум потребления мощности в апреле 2018 года составил 132908 МВт, что на 3% выше аналогичного показателя 2017 года.



Увеличение потребления электроэнергии и мощности в апреле связанно с более низкой среднемесячной температурой наружного воздуха. Хотя в отдельные дни апреля 2018 года температура была ниже прошлогодних значений на 2.4-2.6°С, её среднемесячное значение составило 4.7°С, что соответствует аналогичному показателю 2017 года.







"AK&M" от 07.05.2018