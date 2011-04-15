В.Путин утвердил основы госполитики в области промбезопасности

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной госполитики РФ в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Целями госполитики являются предупреждение аварий и инцидентов на промышленных объектах, решение правовых, экономических и социальных задач, направленных на обеспечение роста промпроизводства, а также реализация конституционных прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.



Правительство РФ, в частности, должно обеспечить реализацию основ госполитики, в течение 3-х месяцев утвердить план мероприятий их по реализации, и ежегодно представлять президенту РФ доклад о состоянии промышленной безопасности.





"AK&M" от 07.05.2018