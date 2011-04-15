Правительство внесло в Госдуму законопроект об отслеживании транзитных грузов с помощью навигационных пломб

В Госдуму внесён законопроект об отслеживании транзитных грузов с помощью навигационных пломб. Об этом говорится в материалах нижней палаты парламента.



Контроль за перевозками грузов по территории России будет осуществляться через систему ГЛОНАСС. Автором законопроекта выступило Правительство РФ.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, для создания системы отслеживания транзитных международных автомобильных перевозок грузов через территорию России предполагается использование инфраструктуры и комплексных программно-интеграционных решений системы "ПЛАТОН".



Для отслеживания перемещения грузов через территорию РФ с помощью вышеуказанной системы предусматривается использование навигационных пломб, функционирующих с применением технологии спутниковой навигации ГЛОНАСС. Сейчас такие пломбы используются для контроля за международными транзитными автомобильными и железнодорожными перевозками грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию РФ.



Наложение и снятие навигационных пломб будет производиться в порядке, установленном Правительством. Порядок создания и обеспечения функционирования системы отслеживания, включающий в том числе требования к навигационным пломбам и правила их использования, регламент взаимодействия отправителей или получателей грузов, их представителей с представителями оператора в целях установки, снятия и использования навигационных пломб, будет также устанавливаться Правительством.



Кроме того, Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым за транзитную международную автомобильную перевозку грузов через территорию России и перевозку грузов в международном сообщении с участием ж/д транспорта в целях транзита через территорию РФ с нарушением установленного порядка использования навигационных пломб грозит штраф. Для водителей автотранспортных средств, должностных лиц и для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, он составит от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб., а для юридических лиц - от 1 млн руб. до 1.5 млн руб.





"AK&M" от 07.05.2018