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07/05/2018
15:01

Nestle заключила со Starbucks соглашение на $7.15 млрд

Nestle заключила со Starbucks соглашение, согласно которому она сможет продавать продукцию Starbucks за пределами кофеен сети в разных странах мира. Это право обошлось Nestle в $7.15 млрд. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Согласно условиям сделки, швейцарская компания получит соответствующие права "на бессрочный период".

Теперь Nestle станет использовать сразу три известных кофейных бренда – Nescafe, Nespresso и Starbucks.

Закрытие сделки запланировано на конец года. Nestle рассчитывает, что сделка позитивно отразится на её прибыли в расчёте на акцию и органическом росте продаж, начиная с 2019 года.

Nestle основана в 1866 году, производит продукты питания и напитки. Основные бренды: Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel.

Линия продуктов Sweet Earth насчитывает 48 продуктов без мяса, таких как веганский бекон, ветчина и прочее. Продукты Sweet Earth продаются в более чем 10 тыс. магазинах в США.

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