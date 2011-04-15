Nestle заключила со Starbucks соглашение на $7.15 млрд

Nestle заключила со Starbucks соглашение, согласно которому она сможет продавать продукцию Starbucks за пределами кофеен сети в разных странах мира. Это право обошлось Nestle в $7.15 млрд. Об этом говорится в официальном заявлении компании.



Согласно условиям сделки, швейцарская компания получит соответствующие права "на бессрочный период".



Теперь Nestle станет использовать сразу три известных кофейных бренда – Nescafe, Nespresso и Starbucks.



Закрытие сделки запланировано на конец года. Nestle рассчитывает, что сделка позитивно отразится на её прибыли в расчёте на акцию и органическом росте продаж, начиная с 2019 года.



Nestle основана в 1866 году, производит продукты питания и напитки. Основные бренды: Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel.



Линия продуктов Sweet Earth насчитывает 48 продуктов без мяса, таких как веганский бекон, ветчина и прочее. Продукты Sweet Earth продаются в более чем 10 тыс. магазинах в США.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"