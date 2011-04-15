Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области А.Гусев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



Тематика форума посвящена экономике знаний - одному из наиболее перспективных направлений развития страны, подчёркивается в приветствии.



А.Гусев убеждён, что форум будет способствовать выработке полезных инициатив и грамотных управленческих решений на благо жителей Центральной России и страны в целом.



Воронежская область сегодня находится в числе ведущих центров образования и науки. На создание высокотехнологичной продукции ориентированы вузы и НИИ, крупные промышленные производства, малый и средний бизнес. В регионе сформирована система индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, подчёркивает А.Гусев.



"Наша главная цель - обеспечение устойчивого экономического развития территорий и решение социальных вопросов, чтобы жизнь людей изменялась к лучшему", - говорится в приветствии.



А.Гусев пожелал участникам форума продуктивной работы, укрепления сотрудничества и успехов в делах.





"AK&M" от 07.05.2018