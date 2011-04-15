Ингосстрах выплатил возмещение за повреждённый огнём объект недвижимости

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение индивидуальному предпринимателю в размере 4.5 млн руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл 26 февраля 2018 года: в результате пожара было повреждено нежилое здание – предприятие общественного питания.



Объект недвижимости клиента общей площадью 618.8 кв. м был застрахован в Ингосстрахе от таких рисков, как пожар, удар молнии, взрыв газа, злоумышленные действия третьих лиц, стихийные бедствия, падение пилотируемых летательных объектов, повреждение водой, наезд наземных транспортных средств, взрыв оборудования, бой оконных стекол, зеркал, витрин, кража со взломом, грабеж.



Договор заключен сроком на один год и будет действовать до 26 декабря 2018 года. Лимит ответственности по договору составляет 30.2 млн руб.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 07.05.2018