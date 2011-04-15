Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07/05/2018
14:41

Ингосстрах выплатил возмещение за повреждённый огнём объект недвижимости

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение индивидуальному предпринимателю в размере 4.5 млн руб. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Страховой случай произошёл 26 февраля 2018 года: в результате пожара было повреждено нежилое здание – предприятие общественного питания.

Объект недвижимости клиента общей площадью 618.8 кв. м был застрахован в Ингосстрахе от таких рисков, как пожар, удар молнии, взрыв газа, злоумышленные действия третьих лиц, стихийные бедствия, падение пилотируемых летательных объектов, повреждение водой, наезд наземных транспортных средств, взрыв оборудования, бой оконных стекол, зеркал, витрин, кража со взломом, грабеж.

Договор заключен сроком на один год и будет действовать до 26 декабря 2018 года. Лимит ответственности по договору составляет 30.2 млн руб.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 07.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100