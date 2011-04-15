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07/05/2018
16:35

ВТБ нашел покупателя на один из активов бывшего владельца Черкизовского рынка

Банк "Авангард" стал победителем публичных торгов по продаже имущества ООО "Руслайн 2000", следует из информации на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Эта компания принадлежала структурам группы АСТ бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова и его семьи, сообщает газета "Ведомости".

ООО "Руслайн 2000" принадлежит торговый комплекс на 20900 кв. м на Измайловском шоссе. Среди его арендаторов - "Перекресток", "Детский мир", Gloria Jeans и т. д.

Имущество "Руслайна 2000" уже два раза выставляли на торги - сперва за 2 млрд руб. в декабре 2017 года, затем за 1.8 млрд руб. в январе 2018 года, но желающих купить его не нашлось.

Банк "Авангард" сделал предложение о приобретении всех этих активов за 1.55 млрд руб. и стал победителем торгов, следует из сообщения "Руслайна 2000".


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