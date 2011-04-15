АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Эльбин"

АСВ 8 мая начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АКБ "Эльбин" (Махачкала). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 8 мая 2018 года по 7 мая 2019 года через ПАО Сбербанк, действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Согласно реестру обязательств АКБ "Эльбин" за выплатой страхового возмещения на сумму около 76.9 млн руб. могут обратиться порядка 1.5 тыс. вкладчиков, в том числе около 200 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 19.7 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 3 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Дагестан за выплатой страхового возмещения на сумму около 72.3 млн руб. могут обратиться порядка 1.4 тыс. вкладчиков.



Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АКБ "Эльбин" начнутся 8 мая 2018 года.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Эльбин" 26 апреля. По величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 483 место в банковской системе Российской Федерации, сообщается на сайте ЦБ.







"AK&M" от 07.05.2018