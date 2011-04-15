Дайджест газеты "Ведомости" от 8 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 8 мая 2018 года.





ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МЕДВЕДЕВ И ЧЕГО ЖДУТ ОТ НЕГО В БУДУЩЕМ





Ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели стремятся к установкам президента, характеризовал Медведев президенту Путину в апреле итоги шестилетней работы правительства. ВВП начал расти, инфляция находится на минимумах, госдолг невелик, перечислял премьер. И показатели, заданные Путиным в "майских указах" 2012 г., практически достигнуты. В частности, чиновники буквально "не спали ночами", чтобы увеличить зарплаты учителей, врачей и ученых до 100-200% от средней по региону, заявил Медведев, отчитываясь о своей работе перед Госдумой. Правительство столкнулось со сложностями, объяснял премьер президент.





ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИЕХАЛ НА ИНАУГУРАЦИЮ НА НОВОМ ЛИМУЗИНЕ ПРОЕКТА "КОРТЕЖ". МАШИНЫ ПРОЕКТА "КОРТЕЖ" ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ В ПРОДАЖЕ - ЧТО ПРЕДЛОЖАТ РОССИЯНАМ?





До последнего момента было неясно, использует ли глава государства автомобиль отечественного проекта "Кортеж" 7 мая. Источники "РИА Новости", знакомые с ходом подготовки мероприятия, говорили, что новый российский лимузин может не потребоваться в ходе инаугурации.



Проект "Кортеж" предусматривает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц страны.





ЧТО ДЕЛАТЬ КОМПАНИИ, ЕСЛИ ЕЕ СОТРУДНИК, НЕ УВОЛИВШИСЬ, ОТКРЫЛ КОНКУРИРУЮЩИЙ БИЗНЕС





Исследуя рынок садового оборудования, компания обратила внимание на одного из конкурентов. Схожая ценовая политика, упаковка, размещение в одних и тех же торговых точках. Выяснилось, что конкуренцию компании составляет ее же собственный сотрудник.



В какой-то момент работодатель может обнаружить, что один из его сотрудников открыл собственный бизнес, связанный или похожий с направлением деятельности самой компании. При этом работник продолжает трудиться, между прочим имея доступ к коммерческой тайне и другой закрытой и конфиденциальной информации.



Подобная ситуация ставит любую компанию в тупик, и первая мысль в голове - тут же расстаться с сотрудником, который по сути угрожает бизнесу. Если вспомнить, то в западных фильмах нам нередко доносят мысль о том, что такая конкуренция запрещена законом. В нашей стране дело обстоит иначе. Конституция РФ декларирует свободу предпринимательства, а трудовое законодательство напоминает, что компания не может ограничивать действия сотрудника вне работы.





GOOGLE СТРАДАЕТ ИЗ-ЗА ПРИВЫЧКИ СВОИХ РАБОТНИКОВ СПОРИТЬ ОБО ВСЕМ



Компания Google долгое время поощряла формирование внутри себя культуры и атмосферы университетского кампуса, где споры обо всем на свете - обычное дело. Однако теперь компании с трудом удается удерживать под контролем последствия: рабочее пространство превращается в поле постоянных столкновений между группами сторонников различных взглядов.



Одна группа активистов организовала митинг против политики президента США Дональда Трампа. Другая поддерживает его. Одна группа требует отменить запрет на ношение оружия в офисе. Их противники отстаивают право на оружие. "Консерваторы" утверждают, что сотрудники компании с правыми политическими взглядами подвергаются дискриминации.



Споры выходят за пределы компании и влияют на ее бизнес.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 07.05.2018