Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 мая 2018 года



"МЕГАФОН" ПОВЕЛ MAIL.RU ВА-БАНК

ОПЕРАТОР ПРИВЛЕК ПАРТНЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ



Совладельцами интернет-холдинга Mail.ru Group станут Газпромбанк и госкорпорация "Ростех". Они приобретут доли в новой компании "МФ технологии" - совместном предприятии с "МегаФоном" и USM Holdings Алишера Усманова. "МегаФон" внесет в этот бизнес 5,23% экономической и 58,87% голосующей долей в Mail.ru Group и получит по итогам сделки $247,5 млн. Партнеры также планируют совместно развивать банковские продукты и финансовую цифровую платформу, рассчитывая составить конкуренцию СП "Яндекс.Маркета" и Сбербанка.





КОНТРСАНКЦИИ РАСТЯНУТ ПО ВРЕМЕНИ

ЗАКОНОПРОЕКТ БУДУТ ДОЛГО И ОБСУЖДАТЬ И ПРИНИМАТЬ



11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит законопроект о контрсанкциях, после чего 15 мая его одобрят в первом чтении. Как заявил "Ъ" господин Володин, в тот же день депутаты примут постановление Госдумы, в котором опишут основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении, чтобы в тексте проекта не упоминались "конкретные отрасли или продукты". Собеседник "Ъ" в руководстве Госдумы говорит, что принятие постановления понадобилось для того, чтобы сохранить лицо авторов законопроекта и успокоить все заинтересованные стороны.





БЕРЕГОВАЯ ОБОРОНА ПОПАЛАСЬ НА РАСПРОДАЖЕ

СКР ВОЗБУДИЛ 15 ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ В НАЗЕМНЫХ ЧАСТЯХ БАЛТФЛОТА



Как стало известно "Ъ", военной контрразведкой выявлены крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота. Следственным комитетом России (СКР) по материалам контрразведки возбуждены 15 уголовных дел, в том числе в отношении командира ремонтно-восстановительного батальона Романа Коваленко. Подполковник, получивший известность тем, что отправил своим ходом на парад Победы танк Т-34, снятый с постамента, обвиняется в растрате военного имущества. В ближайшее время береговые части флота проверит комиссия Минобороны.





БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕХОДИТ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА НЕ ХОЧЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ МИНТРАНСА



Как выяснил "Ъ", правительство обсуждает возможность снять с генподрядчика строительства Крымского моста "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга ответственность за транспортную безопасность проекта. Как писал "Ъ", хотя стройка почти окончена, начало движения грузовиков по мосту задержится, так как УВО Минтранса сорвало сроки контрактов по транспортной безопасности. Источники "Ъ" и юристы отмечают, что случай Крымского моста исходно нестандартный: обычно транспортной безопасностью занимаются собственники или пользователи объектов, но в этом проекте правительство почему-то еще в 2015 году возложило эти обязанности на генподрядчика.





ТОРГОВЛЯ С ВИДОМ НА УЛИЦЫ

МАССОВОЕ ЗАКРЫТИЕ ТРЦ ВЫЗВАЛО НЕДОВОЛЬСТВО В РЕГИОНАХ



Тотальные проверки со стороны МЧС торговых центров по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" привели к временному закрытию почти трети объектов по всей стране. По подсчетам некоторых консультантов рынка коммерческой недвижимости, совокупные потери могут превышать 0,5 млрд руб. в месяц. В ряде городов ситуация оказалась критичной: лишившись возможности торговать, арендаторы вынуждены отправлять в бессрочные отпуска персонал. В Хабаровском крае сложившаяся ситуация уже привела к протестам предпринимателей.





ПИВОВАРЫ ДАЛИ ПАС ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ОНИ ПРОСЯТ НЕ ВВОДИТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ НА ВРЕМЯ ЧМ-2018





Стремление властей регионов ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) вынудили пивоваров искать защиту в правительстве и столичной мэрии. В своих письмах они предупреждают, что в случае ограничений болельщики со всего мира могут стать жертвой торговли опасным для жизни нелегальным крепким алкоголем. При этом, подсчитали участники рынка, потери бюджета в одной Москве составят до 2 млрд руб.





"ЛАНИТ" ВЫРАСТИЛ ПРЕЕМНИКА

ПРЕЗИДЕНТОМ IT-ХОЛДИНГА СТАЛ ФИЛИПП ГЕНС



Входящий в тройку крупнейших российских IT-холдингов "Ланит" сменил руководство. Вместо умершего в конце апреля основателя "Ланита" Георгия Генса пост президента холдинга занял его сын Филипп, до сих пор управлявший, в частности, ритейлерским бизнесом группы - Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Lego, Nike). Смена руководства "Ланита" может обострить конкуренцию на IT-рынке, не исключают его участники.





OZON ВЗБИРАЕТСЯ НА БАШНЮ

ШТАБ-КВАРТИРА РИТЕЙЛЕРА ПЕРЕЕДЕТ В "МОСКВА-СИТИ"



Штаб-квартира интернет-ритейлера Ozon собирается переехать в деловой центр "Москва-Сити". Новый офис общей площадью около 10 тыс. кв. м в бизнес-центре "Башня на набережной" обойдется компании в полтора раза дороже, чем нынешний в районе Сокол на севере Москвы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.05.2018