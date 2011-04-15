Повтор! В.Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Правительство РФ, в соответствии с указом, должно обеспечить до 2024 года достижение следующих национальных целей развития РФ: устойчивый естественный рост численности населения РФ; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции; снижение в 2 раза уровня бедности; улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.



Кабмин также должен обеспечить: ускорение технологического развития РФ, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа; ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере; вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, увеличение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%; создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.





"AK&M" от 07.05.2018