Погрузка зерна на сети РЖД в январе-апреле выросла на 45.5% до 9.8 млн т

Погрузка зерна на сети ОАО "Российские железные дороги" в январе-апреле 2018 года составила более 9.8 млн т, что на 45.5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Как сообщает пресс-служба РЖД, в том числе на экспорт было отгружено 6.3 млн т зерна (+73%).



Лидерами по объёмам погрузки в отчётном периоде стали: Саратовская (907.6 тыс. т, рост в 2.8 раза), Курская (737.6 тыс. т, +32.5%), Тамбовская (698.6 тыс. т, +84.3%), Волгоградская (690 тыс. т, рост в 2.2 раза) области.



Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки отмечена в таких урожайных регионах, как Новосибирская (рост в 3 раза до 267.5 тыс. т), Самарская (рост в 2.7 раза до 243.4 тыс. т), Пензенская (рост в 2.5 раза до 351.1 тыс. т), Оренбургская (рост в 2.5 раза до 385.5 тыс. т), Ульяновская (рост в 2.3 раза до 111.5 тыс. т) области.



Напомним, для привлечения дополнительных объёмов грузов правление компании приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0.897 (скидка - 10.3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.



Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овёс, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.













"AK&M" от 08.05.2018