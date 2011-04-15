Чистая прибыль ММК в I квартале по МСФО выросла на 16% до $279 млн

Чистая прибыль группы ММК в I квартале 2018 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% до $279 млн. Об этом говорится в сообщении ММК.



Выручка компании увеличилась на 24% к уровню прошлого года. Такая динамика связана с ростом объемов реализации товарной продукции на 268 тыс. т, или 10.5%, а также



увеличением средних цен реализации. EBITDA увеличилась на 24% и составила $560 млн.



По итогам I квартала долг ММК составил $517 млн. Остаток денежных средств на счетах компании на 31 марта 2018 года составил $441 млн.



Капитальные вложения ММК в I квартале в основные средства составили $221 млн, снизившись на 6.8% к уровню прошлого квартала. Данный уровень соответствует графику реализации инвестиционных проектов. Ожидается, что за 2018 год объём инвестиций в основные средства будет оставаться на высоком уровне в связи с продолжением реализации крупных проектов в рамках инвестиционной программы компании.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК в 2017 году составило 12.86 млн т, что на 2.5% больше, чем годом ранее.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Чистая прибыль группы ММК за 2017 год по МСФО снизилась на 5.45% до 69.429 млрд руб. с 73.432 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.73% до 439.972 млрд руб. с 373.699 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 11.79% до 85.048 млрд руб. с 96.412 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.58% до 87.247 млрд руб. с 88.646 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23.8% к скорректированному на результат от продажи пакета акций.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за 2017 год по РСБУ снизилась на 0.98% до 67.3 млрд руб. с 67.968 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.83% до 392.782 млрд руб. с 339.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 8.5% до 86.463 млрд руб. с 79.689 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.31% до 84.257 млрд руб. с 83.165 млрд руб.



"AK&M" от 08.05.2018