МегаФон, Газпромбанк, Ростех и USM Holdings создают совместную компанию "МФ технологии" (МФТ) для проектов в сфере цифровой экономики. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



МегаФон внесёт в неё часть принадлежащего ему пакета Mail.ru Group — 11.5 млн акций класса А, то есть 5.23% экономической и 58.87% голосующей доли в интернет-холдинге. В обмен МегаФон получит 45% МФТ.



Газпромбанк приобретёт 35% новой компании, Ростех — 11%, USM — 9%.



Вся МФТ в ходе сделки будет оценена в $450 млн. Таким образом, Газпромбанк заплатит $157.5 млн, Ростех — $49.5 млн, USM — $40.5 млн.



В Ростехе подтвердили участие в сделке: она вписывается в стратегию развития корпорации, в приоритете которой — выход на быстрорастущие гражданские рынки. "Одно из направлений нашей работы — прямые и портфельные инвестиции совместно с частными партнерами в перспективные высокотехнологичные проекты, где могут быть использованы в том числе наши компетенции в области разработки и внедрения цифровых технологий", — уточнил источник "Ъ", близкий к госкорпорации.



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