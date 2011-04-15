ВТБ готов предоставить Катару кредит на выкуп доли Роснефти у Glencore

Глава ВТБ Андрей Костин заявил журналистам, что его банк может прокредитовать катарский суверенный фонд QIA для покупки акций Роснефти в рамках сделки с швейцарским трейдером Glencore. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



"Мы всегда готовы кредитовать, это же наша работа", - сказал Костин.



Напомним, QIA согласился спасти сделку по продаже 14.16% акций Роснефти после того, как китайская CEFC оказалась недееспособной после ареста своего основателя Е Цзяньмина. Теперь QIA станет прямым владельцем 19% акций Роснефти, почти полностью выкупив долю своего партнера трейдера Glencore за 3.7 млрд евро.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





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