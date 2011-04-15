ФАС признала действия Nordwind Airlines недобросовестной конкуренцией

Московское УФАС России признало действия ООО "Северный ветер" (авиакомпания Nordwind Airlines) недобросовестной конкуренцией. Об этом говорится в сообщении службы.



Авиакомпания размещала на своём сайте информацию о финальном матче чемпионата мира по футболу FIFA 2018, о запланированных полётах в связи с чемпионатом, незаконно используя символику грядущего спортивного праздника.



Ранее Московское УФАС России выдало Nordwind Airlines предупреждение о недопущении распространения подобной информации. Компания не исполнила предупреждение в установленные сроки, в связи с этим антимонопольный орган возбудил антимонопольное дело в отношений Nordwind Airlines.



Незаконное использование символики может нанести значительный материальный и репутационный ущерб стране-организатору чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, поскольку вводит потребителей в заблуждение о причастности авиакомпании Nordwind Airlines к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.



В действиях Nordwind Airlines установлены нарушения статей 14.2 и 14.8, пункта 1 статьи 14.6 закона "О защите конкуренции", а также части 1 Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".



В ближайшее время в отношении ООО "Северный ветер" будет возбуждено административное производство в соответствии со статьёй 14.33 КоАП РФ.



ООО "Северный ветер" (Nordwind Airlines, ИНН 7733646084) создано в мае 2008 года с лицензией на выполнение пассажирских и грузовых перевозок как международная чартерная авиакомпания, действующая по всему миру. Является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Маршрутная сеть Nordwind включает более 200 направлений - как внутрироссийских, так и зарубежных.



Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Шереметьево". К 2017 году парк воздушных судов Nordwind увеличился до 22-х самолётов Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.



Пассажиропоток авиакомпании "Северный ветер" в январе-августе 2017 года вырос на 83.9% до 2.078 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



"AK&M" от 08.05.2018