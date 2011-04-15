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08/05/2018
10:19

Под вечер может произойти фиксация прибыли

Российский рынок акций вчера довольно слабо отреагировал на достигшую $76 за баррель нефть и росшую Америку, прибавил к индексу Мосбиржи треть процента. Скорее всего, на рынок давила неопределенность с составом правительства, которая под вечер во многом была снята, а также нехватка денег для роста. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.

Сегодня с утра нефть отошла от максимумов с 2014 года и сейчас торгуется около $75.5 за баррель. В то же время фьючерсы на американские индексы прибавляют символические 0.1%.

Однако фьючерсы на российские акции вчера вечером ушли в "красную" зону. Больше всех - 1.7% потерял фьючерс на Сбербанк. Такой настрой спекулянтов говорит о необходимости взять передышку в росте.

Поэтому аналитики ожидают открытия рынка в небольшом, примерно 0.3-процентном минусе, который к обеду может быть выкуплен на фоне снятия неопределенности с составом правительства. Однако завтра на российских площадках выходной и под вечер часть трейдеров предпочтет сократить длинные позиции, опасаясь изменения внешнего фона в среду, когда россияне будут праздновать День Победы.

Но от падения рынок будет сдерживать дивидендный сезон. Сегодня реестр под дивиденды закрывают ММК и Иркутскэнерго. На следующей неделе пройдет отсечка по акциям Московской биржи, дивидендная доходность которых сейчас оценивается в 4.5%.

Вчера была скупка префов Ленэнерго, которые по оборотам торгов вышли на 10 место. Бумаги взлетели на 5.2%. Привилегированные акции Ленэнерго в этом году вновь будут в списке лидеров по дивидендной доходности, которая сейчас оценивается примерно в 12%.

До следующей недели, когда Минфин возобновит аукционы по размещению ОФЗ, у рубля мало шансов возобновить рост - даже вчера на дорогущей нефти рубль упал к доллару на 0.6%. Основная причина этого - укрепление американской валюты на мировом рынке. Сегодня доллар опять растет к евро и валютная пара евро-доллар сейчас снижается к предыдущему закрытию на 0.1%, готовясь пройти вниз отметку 1.19.


"AK&M" от 08.05.2018
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