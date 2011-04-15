ММК планирует выплатить дивиденды за I квартал на $145 млн

Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) принял решение провести 13 июня внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 21 мая.



Акционерам предстоит рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам I квартала 2018 года.



Совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за I квартал $145 млн (100% свободного денежного потока группы) из расчёта 0.801 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 25 июня 2018 года.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК в 2017 году составило 12.86 млн т, что на 2.5% больше, чем годом ранее, а I в квартале 2018 года - выросло на 2.7% до 3.147 млн т.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Чистая прибыль группы ММК за 2017 год по МСФО снизилась на 5.45% до 69.429 млрд руб. с 73.432 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.73% до 439.972 млрд руб. с 373.699 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 11.79% до 85.048 млрд руб. с 96.412 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.58% до 87.247 млрд руб. с 88.646 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 23.8% к скорректированному на результат от продажи пакета акций.



Чистая прибыль группы ММК за I квартал 2018 года по МСФО выросла на 15.77% до $279 млн с $241 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 23.8% до $2.055 млрд руб. с $1.66 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за 2017 год по РСБУ снизилась на 0.98% до 67.3 млрд руб. с 67.968 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.83% до 392.782 млрд руб. с 339.111 млрд руб., прибыль от продаж - на 8.5% до 86.463 млрд руб. с 79.689 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 1.31% до 84.257 млрд руб. с 83.165 млрд руб.



Чистая прибыль ММК за I квартал 2018 года по РСБУ выросла на 30.03% до 18.699 млрд руб. с 14.38 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 15.22% до 107.762 млрд руб. с 93.527 млрд руб.



"AK&M" от 08.05.2018