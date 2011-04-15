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08/05/2018
13:14

Движение в Москве 9 мая будет ограничено в связи с парадом Победы

Завтра, 9 мая, для празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице будет временно ограничено движение автотранспорта, сообщает ЦОДД.

С 06:00 будут введены перекрытия от улицы Нижние Мневники до Тверской улицы по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу. Движение здесь будет открываться по мере прохождения праздничных колонн.

До окончания мероприятия будут перекрыты: улица Тверская от Триумфальной площади до Моховой улицы; улица Моховая от Большой Никитской до Тверской улицы; улица Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

Кроме того, с 06:00 до 14:00 автомобилисты не смогут проехать по Москворецкой набережной, Большой Никитской улице, Театральному проезду и Новой площади от Малого Черкасского переулка до Старой площади.

Ряд улиц внутри Садового кольца также будет перекрыт с 06:30 до окончания мероприятий: Садовое кольцо от Смоленской площади до Садовой-Триумфальной улицы; улица Новый Арбат; улица Воздвиженка; улица Петровка от Страстного бульвара до Театрального проезда; Рахмановский переулок; Неглинная улица; Никитский бульвар; Тверской бульвар; улица Серафимовича; Б.Каменный мост; Моховая улица; улица Охотный Ряд; Театральный проезд; Мясницкая улица; Лубянский проезд; Старая площадь; Новая площадь; улица Маросейка; Китайгородский проезд; улица Солянка; Устьинский проезд; Устьинская набережная; Серебряническая набережная; Подгорская набережная; Болотная набережная; Болотная улица; Большой Москворецкий мост; пл. Васильевский Спуск, Москворецкая улица; Кремлевская набережная; Москворецкая набережная; Котельническая набережная; Гончарная набережная; Краснохолмская набережная.

Проезд Девичьего поля также будет закрыт для автомобилистов: здесь пройдёт подготовка личного состава к Военному параду на Красной площади.

С 12:00 от метро "Динамо" до метро "Охотный Ряд", а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлёвской набережным пройдёт шествие "Бессмертный полк". Для безопасности участников шествия движение автомобилей на участке будет полностью перекрыто.

На время проведения праздничных мероприятий будет ограничено движение на улице Волхонка и на площади перед Белорусским вокзалом.

"AK&M" от 08.05.2018
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