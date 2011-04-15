Продажи АвтоВАЗа в январе-апреле выросли на 25.1% до 109.826 тыс. автомобилей LADA

Продажи ПАО "АвтоВАЗ" на российском рынке в январе-апреле 2018 года выросли на 25.1% до 109.826 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



В апреле 2018 года в России было продано 30.712 тыс. автомобилей LADA, что на 16.6% больше, чем в апреле 2017 года.



Самой популярной моделью в прошлом месяце осталась LADA Vesta: своих владельцев нашли 7.786 тыс. автомобилей этой марки (+25.5%). Новый рекорд продаж установила LADA XRAY - 4.309 тыс. (+39.6%).



Значительно укрепил свои позиции LADA Largus: в апреле было продано 4.116 тыс. пассажирских универсалов (+66.6%) и 721 фургон Largus (+17%).



Напомним, при покупке автомобиля LADA действует ряд программ, делающих его приобретение ещё более привлекательным: "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", кредитная схема LADA Finance, система "Трейд-ин", кредитная программа с условием обратного выкупа, а также программа Ecogas.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год. Продажи АвтоВАЗа на российском рынке в 2017 году выросли на 17% до 311.588 тыс. автомобилей LADA по сравнению с годом ранее, а в I квартале 2018 года - на 28.8% до 79.114 тыс. автомобилей LADA по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Основным акционером АвтоВАЗа является СП Alliance Rostec Auto B.V. (Нидерланды), владеющее 64.6% уставного капитала общества, а Renaissance Securities (Cyprus) Limited принадлежит 24.1%. На конец марта 2018 года 82.45% Alliance Rostec Auto B.V. было у Renault s.a.s., 17.55% - у госкорпорации "Ростех".



Чистый убыток группы "АвтоВАЗ" по МСФО в 2017 году сократился в 4.63 раза до 9.662 млрд руб. с 44.779 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 22.02% до 225.648 млрд руб. со 184.931 млрд руб., операционный убыток уменьшился в 63.16 раза до 643 млн руб. с 40.61 млрд руб., убыток до налогообложения - в 4.78 раза до 10.063 млрд руб. с 48.057 млрд руб.



Чистая прибыль группы "АвтоВАЗ" по МСФО в I квартале 2018 года составила 609 млн руб. против убытка в 2.809 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 40.83% до 64.756 млрд руб. с 45.983 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в 2017 году сократился в 2.86 раза до 12.384 млрд руб. с 35.467 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 23.08% до 233.826 млрд руб. со 189.974 млрд руб., убыток от продаж уменьшился в 15.07 раза до 1.176 млрд руб. с 17.726 млрд руб., убыток до налогообложения - в 2.74 раза до 13.485 млрд руб. с 36.946 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года сократился в 31.38 раза до 128 млн руб. с 4.016 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 45.47% до 68.645 млрд руб. с 47.188 млрд руб.



"AK&M" от 08.05.2018